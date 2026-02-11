Trapianto cuore in grave errore | la madre denuncia dopo averlo scoperto in TV
Una madre di Roma ha scoperto sui social e in televisione che suo figlio aveva subito un trapianto di cuore senza il suo consenso. La donna si è rivolta subito ai carabinieri, chiedendo spiegazioni e denunciando un grave errore medico. La vicenda apre un nuovo capitolo sulla gestione delle operazioni e sulla comunicazione con le famiglie dei pazienti.
"> Una Tragedia Familiare: Il Caso di Francesco. Un momento che doveva rappresentare una nuova speranza per una famiglia di Napoli si è trasformato in un incubo. Francesco, un bambino di soli due anni e tre mesi, nato con una grave malformazione cardiaca, si trova attualmente in un delicato stato di salute all’ospedale Monaldi di Napoli. La sua condizione è estremamente critica, essendo in coma farmacologico da 50 giorni, con le funzioni vitali sostenute da macchine. Questa triste vicenda iniziò con la speranza di un trapianto di cuore. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Il trapianto di cuore fallito per un bambino a causa di un errore nel trasporto dell’organo
Un bambino in attesa di un trapianto di cuore ha visto rimandare l’intervento.
Bologna, la storia di Rosalba e Daniele, madre e figlio con la stessa malattia, salvati dal doppio trapianto di cuore
Argomenti discussi: Napoli, cuore bruciato col ghiaccio secco: salta trapianto a bambino di 2 anni; Il caso del cuore bruciato trapiantato a un bimbo di 2 anni, tre inchieste tra Napoli e Bolzano: sospesi due chirurghi; Trapianto di cuore fallito a Napoli, la catena degli errori: 6 nomi nel mirino dei pm; Cuore deteriorato dal ghiaccio secco prima del trapianto: sospesi due chirurghi. Il bambino di 2 anni che lo attendeva è gravissimo.
Cuore deteriorato dal ghiaccio secco prima del trapianto: sospesi due chirurghi. Il bambino di 2 anni che lo attendeva è gravissimoNAPOLI/BOLZANO - Trapianto con cuore deteriorato: sono stati sospesi dall'attività trapiantologica i due medici chirurghi (primario e assistente) che alla vigila ... ilgazzettino.it
Napoli, trapianto di cuore sbagliato: il bimbo di 2 anni in fin di vita. La mamma: «Voglio che si salvi, il resto è secondario»Una corsa contro il tempo che si è trasformata in un incubo. All'ospedale Monaldi di Napoli, un bambino di appena due anni e mezzo sta lottando per la vita in un letto di ... ilmessaggero.it
Cuore danneggiato per trapianto a bambino, sospesi due medici x.com
Trapianto del cuore bruciato dal gelo. Sospesi due medici del #monaldi in attesa delle indagini. Una storia inquietante. - facebook.com facebook
