Transgender LGBT e non possono dare la colpa a Trump

Una sparatoria ha sconvolto una scuola superiore in Canada, lasciando dietro di sé nove morti e ventisette feriti. Le autorità stanno ancora cercando di capire cosa abbia spinto l’attentatore, mentre la comunità si stringe nel dolore. La polizia ha già preso in custodia un sospetto e sta lavorando per ricostruire l’accaduto. La scena resta sotto shock e le indagini sono in corso.

Una sparatoria in una scuola superiore in Canada ha causato la morte di nove persone e il ferimento di ventisette. Il dramma si è consumato a Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica, e il killer, identificato come Jesse Strang, è stato trovato morto sul posto, apparentemente per suicidio. L’evento, che ha scosso l’opinione pubblica, solleva interrogativi sulla complessità delle dinamiche sociali e sulla difficoltà di attribuire responsabilità ideologiche in caso di violenza. Le notizie provenienti da Tumbler Ridge, una località nella Columbia Britannica, sono sconcertanti. La sparatoria presso la Tumbler Ridge Secondary School ha lasciato un bilancio provvisorio di nove vittime e ventisette feriti.🔗 Leggi su Ameve.eu

I coltelli possono essere vietati, ma è preferibile evitare che gli adulti attribuiscano la colpa alla società.

Durante un evento al Kennedy Center di Washington, Donald Trump ha eseguito un'imitazione dell'atleta transgender, suscitando risate tra i presenti.

