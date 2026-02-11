Tramvia inizia la nuova fase dei lavori a Gavinana
La nuova fase dei lavori per la tramvia a Gavinana inizia domani sera. Dalle 21, i cantieri si muoveranno con due interventi chiave nella zona. I lavori per la linea che collegherà Bagno a Ripoli non si fermano e proseguono con passo deciso.
Continuano i lavori per la realizzazione della linea tramviaria per Bagno a Ripoli. Dalle 21 di domani, giovedì 12 febbraio, sono previsti due importanti step nella zona di Gavinana. Si tratta dell’apertura del cantiere in via Poggio Bracciolini e il ribaltamento di quello in viale Giannotti tra.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Tramvia, nuova fase di lavori in viale Giovine Italia
