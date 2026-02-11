Tragedia Quartieri Spagnoli | Le finestre chiuse e l' aria condizionata accesa

La morte di Chiara Jaconis, la ragazza padovana trovata senza vita nei Quartieri Spagnoli di Napoli, complica le indagini. La ragazza era in gita con alcuni amici quando è stata trovata in una stanza con le finestre chiuse e l’aria condizionata accesa. Ora si cerca di capire cosa sia successo davvero quella sera.

La tragica vicenda del 15 settembre 2024 culminata con la morte di Chiara Jaconis ragazza padovana in gita a Napoli si arricchisce di un colpo di scena. I genitori del bambino, presunto responsabile del lancio della statuetta dal terrazzo diventata letale per la turista, pur rimarcando il dolore.

