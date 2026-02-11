Tragedia in mare ad Arbatax | affonda il peschereccio ‘Luigino’ due vittime e un superstite

Questa mattina nelle acque di Arbatax si è verificato un incidente che ha spezzato la giornata di molti pescatori. Il peschereccio ‘Luigino’ si è capovolto, causando la morte di due uomini e lasciando un superstite in stato di choc. La Guardia Costiera ha avviato le ricerche per trovare eventuali altri dispersi, mentre la comunità si stringe attorno alle famiglie delle vittime.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il naufragio al largo di Santa Maria Navarrese. Grave incidente nelle acque dell’Ogliastra nella giornata di oggi, 11 febbraio. Il motopesca “Luigino”, appartenente alla marineria di Arbatax è affondato al largo di Santa Maria Navarrese, in un tratto di mare con un fondale di circa 200 metri di profondità. Il bilancio è drammatico: due pescatori hanno perso la vita, mentre un terzo membro dell’equipaggio è riuscito a salvarsi. Le vittime: chi erano. A bordo dell’imbarcazione si trovavano tre uomini. Nel naufragio sono morti A.M., comandante del peschereccio, ed E.P., marinaio, entrambi originari di Tortolì. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia in mare ad Arbatax: affonda il peschereccio ‘Luigino’, due vittime e un superstite Approfondimenti su Arbatax Tragedia Affonda il peschereccio ‘Luigino’ al largo di Arbatax: morti due pescatori, ferito un terzo uomo Un peschereccio di Arbatax si è capovolto al largo di Santa Maria Navarrese. Naufragio in Sardegna, affonda peschereccio: due morti e un superstite Questa mattina il mare di Santa Maria Navarrese ha portato via due vite. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Arbatax Tragedia Argomenti discussi: Blog | Migranti a Pozzallo: testimonianza dal mare tra tragedia e speranza; Migranti, 15 vittime nell'Egeo. Ue: Colpa di trafficanti; Strage in mare, l’attivista: Italia e Ue tacciono, per loro quelle vite non contano; Mediterranea: Possibili 1000 dispersi in mare con il ciclone Harry. Tragedia ad Anzio, due fratelli muoiono in mare: uno si era tuffato per salvare l'altroPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it Tragedia in Mare Egeo: Incidente Mortale Coinvolge MigrantiUn tragico incidente marittimo ha causato la morte di 14 migranti. La Guardia Costiera greca è prontamente intervenuta per soccorrere i superstiti e garantire la loro sicurezza. notizie.it Tragedia al largo di Santa Maria Navarrese: affonda il peschereccio “Luigino”, due i morti Dramma in mare questa mattina nelle acque antistanti Santa Maria Navarrese, sulla costa ogliastrina. Il motopesca “Luigino” è affondato per cause in corso di accertame - facebook.com facebook A riferire l'ultima tragedia del mare è l'Organizzazione internazione per le migrazioni delle Nazioni unite, due donne nigeriane tratte in salvo x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.