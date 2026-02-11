Tragedia in mare ad Arbatax | affonda il peschereccio ‘Luigino’ due vittime e un superstite

Questa mattina nelle acque di Arbatax si è verificato un incidente che ha spezzato la giornata di molti pescatori. Il peschereccio ‘Luigino’ si è capovolto, causando la morte di due uomini e lasciando un superstite in stato di choc. La Guardia Costiera ha avviato le ricerche per trovare eventuali altri dispersi, mentre la comunità si stringe attorno alle famiglie delle vittime.

Il naufragio al largo di Santa Maria Navarrese. Grave incidente nelle acque dell'Ogliastra nella giornata di oggi, 11 febbraio. Il motopesca "Luigino", appartenente alla marineria di Arbatax è affondato al largo di Santa Maria Navarrese, in un tratto di mare con un fondale di circa 200 metri di profondità. Il bilancio è drammatico: due pescatori hanno perso la vita, mentre un terzo membro dell'equipaggio è riuscito a salvarsi. Le vittime: chi erano. A bordo dell'imbarcazione si trovavano tre uomini. Nel naufragio sono morti A.M., comandante del peschereccio, ed E.P., marinaio, entrambi originari di Tortolì.

