Traffico Roma del 11-02-2026 ore 20 | 30

Tra le strade di Roma, il traffico resta intenso questa sera. La pioggia e gli incidenti rallentano il flusso in diversi punti della città. Code sulla tangenziale tra Corso Francia e via della Moschea, e anche verso lo stadio Olimpico da Tiburtina. Problemi anche sulla Cristoforo Colombo, dove un incidente all’altezza di via Genocchi ha causato lunghe file. La polizia segnala altri tamponamenti a Casal Monastero e sulla Braccianese, vicino a Tragliatella. La situazione rimane complicata, quindi meglio muoversi con caut

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati sta progressivamente calando di intensità traffico sulla rete viene cittadina nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare sulla tangenziale permangono code da Corso Francia fino a via della Moschea in direzione di San Giovanni cosa che poi ritroviamo verso lo stadio Olimpico dalla stazione Tiburtina fino alla Salaria Data l'ora e anche a causa del maltempo permane traffico intenso lungo delle strade in uscita dal centro piove a tratti su diverse zone dell'hinterland un terrore invito quindi alla massima cautela nella guida problemi sulla Cristoforo Colombo a causa di un incidente avvenuto all'altezza di via genocchi ci troviamo quindi alla Garbatella a ridosso del Palazzo della Regione Lazio è bene Sono segnalati in colonna 20 in direzione dell'EUR nell'estrema periferia nord della polizia locale Ci segnala un incidente sulla Braccianese nei pressi di via di Tragliatella incidente anche a Casal Monastero all'intersezione tra via di Sant'Alessandro e via Fondi Di Monastero altro incidente al della via Monte Pertica nei pressi di viale Carso di Sergio contenuti raccomandiamo In ogni caso le dovute attenzioni maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma.

