Traffico Roma del 11-02-2026 ore 14 | 30

Venerdì pomeriggio a Roma si svolge una grande manifestazione che coinvolge diverse zone della città. Il corteo partirà da Piazza Vittorio alle 17 e si fermerà a Piazza della Repubblica, passando per via Mamiani, via Amendola, via Cavour e Piazza dei Cinquecento. La manifestazione potrebbe causare disagi al traffico e alle linee di autobus, con molte deviazioni e divieti di sosta previsti. Un secondo corteo si terrà sabato tra Piazza Indipendenza e Piazza Barberini, dalle 14:30 alle 18:30, con un itinerario che coinvol

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità manifestazione in città venerdì pomeriggio dalle 17 corteo dalle squillino a Piazza della planetario la manifestazione prenderà il via da Piazza Vittorio per raggiungere Piazza della Repubblica attraverso via Mamiani via Amendola via Cavour e Piazza dei Cinquecento con possibili effetti sulla viabilità e su 25 linee del trasporto pubblico un secondo corteo sfilerà sabato pomeriggio da piazza Indipendenza piazza Barberini dalle 14:30 alle 18:30 con percorso su via Cernaia via Parigi Largo di Santa Susanna in via Barberini oltre divieti di sosta nelle ore che precederanno la manifestazione nel corso del pomeriggio con chiusure al traffico saranno deviata e 26 linee bus

