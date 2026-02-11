Traffico Lazio del 11-02-2026 ore 17 | 30

Buon pomeriggio, traffico nella norma nelle strade laziali, anche se il maltempo complica un po’ gli spostamenti. Piove in molte zone e bisogna guidare con cautela, soprattutto sul Raccordo Anulare. In carreggiata interna ci sono code tra l’ospedale Sant’Andrea e Castel Giubileo, con incolonnamenti che partono dalla Nomentana fino all’uscita della Rustica. Anche sulla carreggiata esterna, nella zona sud, si registrano rallentamenti tra l’uscita Pontina e la Tuscolana, con traffico molto

luce verde Lazio Buon pomeriggio traffico nella norma in queste ore sulle strade laziali spostamenti comunque penalizzati dal maltempo sta piovendo in diverse zone della Regione ulteriore invito alla massima cautela la guida sul Raccordo Anulare Code in carreggiata interna tra l'ospedale Sant'Andrea all'uscita di Castel Giubileo ancora in carreggiata interna incolonnamenti per traffico intenso partire dalla Nomentana fino all'uscita alla rustica traffico anche la zona sud della raccordo in carreggiata esterna incolonnamenti a tratti dall' uscita Pontina euro fino alla Tuscolana sulla Roma L'Aquila Teramo rallentamenti con possibili code per lavori tra Castel Madama e Tivoli nelle due direzioni sul tratto urbano di questa autostrada Abbiamo pure per traffico molto intenso tra la tangenziale il raccordo in direzione dell'Aquila incolonnamenti sulla Tiburtina tra Tivoli e video per Guidonia si tratta di un incidente sulla Nettunense con la tratti nelle due direzioni tra Frattocchie a Pavona e Cecchina rallentamenti tra Aprilia Campo di Carne puntina incolonnamenti a tratti a partire dall'uscita Fossignano Vallelata fino ad Aprilia in direzione quindi di Latina Concludiamo con i lavori in programma questa notte sull'autostrada a partire dalle ore 22 chiusura dell'autostrada Roma nord Fiano Romano il bivio con la Roma L'Aquila in direzione quindi di Napoli orari apertura domani alle ore 6 sulla A1 Roma Napoli tra le ore 22 e le 2 della notte Q invece il casello di Frosinone per entrare in autostrada verso Napoli è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 11-02-2026 ore 17:30

Approfondimenti su Raccordo Anulare

Il traffico in Lazio questa sera si presenta intenso su più strade.

Nel primo pomeriggio di oggi, il traffico sulla A1 Roma-Napoli presenta rallentamenti e code tra Valmontone e Ferentino, prolungandosi sulla diramazione Roma Sud fino a Torrenova.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Raccordo Anulare

Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 08:40; Maltempo a Roma e nel Lazio: allerta gialla per pioggia e allagamenti, chiuse le banchine del Tevere. Traffico in tilt; Le strade chiuse a Roma sabato 7 e domenica 8 febbraio; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 07:25.

Traffico Lazio del 11-02-2026 ore 17:30luce verde Lazio Buon pomeriggio traffico nella norma in queste ore sulle strade laziali spostamenti comunque penalizzati dal maltempo sta piovendo in ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 17:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in lentamente tra le ... romadailynews.it

In diretta dal Terminillo sopra Rieti nel Lazio, guardate che spettacolo! Meravigliosa nevicata in atto, disagi per il traffico con oltre 20cm di neve fresca.. scenario da favola Video di Felice Barberini #montagna #appennini #neve #terminillo #lazio - facebook.com facebook