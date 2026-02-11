Traffico Lazio del 11-02-2026 ore 09 | 30

Il traffico a Roma e dintorni resta intenso questa mattina. Sul raccordo anulare si formano code tra Bufalotta e Appia, sia in carreggiata interna che esterna. In A24, tra Roma e Teramo, ci sono rallentamenti e incolonnamenti, soprattutto tra Castel Madama e Tivoli, a causa di lavori in corso fino al 15 marzo. In provincia di Frosinone, la superstrada Sora-Atina-Cassino è chiusa nella zona della galleria Capodichina, tra Atina superiore e Belmonte Castello. La circolazione si sp

luce verde Lazio Bentrovati consueti spostamenti per il traffico intenso sul raccordo anulare di Roma con code a tratti in carreggiata interna tra Bufalotta e Appia code anche in esterna tra Cassia Aurelia e tra la Roma Fiumicino e la Pontina sulla A24 roma-teramo possibili rallentamenti per lavori tra Castel Madama e Tivoli nelle due direzioni incolonnamenti per il traffico intenso verso la capitale sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo dal raccordo anulare alla tangenziale est previsti fino al 15 marzo i lavori in provincia di Frosinone la superstrada Sora Atina Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina tra Atina superiore e Belmonte Castello le direzioni possibili sulla strada provinciale 259

