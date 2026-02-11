Traditore L’Aria che tira Vannacci è in collegamento ed è caos totale | attacco in piena diretta

Durante una diretta del programma “L’Aria che tira”, Roberto Vannacci si è collegato lasciando il pubblico senza parole. Ha pronunciato un “traditore” rivolto a chi ha preso le distanze da lui, scatenando un caos totale in studio. La sua decisione di lasciare la Lega ha creato scompiglio tra i suoi sostenitori e ha portato a nuove tensioni nel centrodestra.

L’addio di Roberto Vannacci alla Lega ha segnato uno spartiacque inatteso negli equilibri del centrodestra. Dopo settimane di tensioni sotterranee e dichiarazioni sempre più distanti dalla linea del Carroccio, il generale ed eurodeputato ha ufficializzato la rottura, aprendo una nuova fase del suo percorso politico con il progetto Futuro Nazionale. Una scelta che ha immediatamente acceso il dibattito pubblico e innescato reazioni durissime da parte degli avversari politici. La separazione non è stata soltanto un passaggio formale, ma un vero e proprio strappo simbolico. Vannacci, eletto al Parlamento europeo con la Lega, era diventato uno dei volti più discussi del partito, capace di catalizzare consenso e polemiche.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Approfondimenti su Vannacci Lega Askatasuna, Marco Revelli-choc a L'aria che tira: delirio rosso e caos in studio Ucraina, scontro totale tra Calenda e Vannacci: “Patriota di Putin e traditore della Patria” Un acceso scontro tra Carlo Calenda e Roberto Vannacci è esploso in diretta televisiva sul conflitto in Ucraina. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Vannacci Lega Argomenti discussi: Calenda attacca Vannacci: È il patriota di Putin, traditore della Patria; Calenda contro Vannacci: Patriota di Putin, traditore della patria; Vannacci dà del Re Mida al contrario a Calenda nello scontro in tv, lui lo definisce traditore e va via; Traditore della patria. Re Mida al contrario. Scontro di fuoco Vannacci-Calenda. Calenda a valanga contro Vannacci: Patriota di Putin, traditore della patria. L'attacco a L'Aria che tiraScontro politico frontale tra Carlo Calenda e Roberto Vannacci sul tema della guerra in Ucraina e sul significato stesso della parola patria. Intervenendo in tv a L’aria che tira, il leader di ... affaritaliani.it Vannacci dà del Re Mida al contrario a Calenda nello scontro in tv, lui lo definisce traditore e va viaAccuse incrociate tra Roberto Vannacci e Carlo Calenda durante L’aria che tira su La7 sulla questione della guerra in Ucraina ... virgilio.it Ucraina, Calenda contro Vannacci: “Patriota Putin, traditore della patria” (Adnkronos) - "Vannacci, con tutte le sue cazzate, è un patriota di Putin e traditore della patria". Carlo Calenda contro Roberto Vannacci in un infuocato faccia a faccia a L'aria che tira. Il s - facebook.com facebook Calenda attacca Vannacci: "È il patriota di Putin, traditore della Patria" #lariachetira x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.