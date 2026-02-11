Tra pioggia e schiarite ecco come sarà il fine settimana in Friuli

Questa mattina, il cielo sul Friuli è ancora coperto dalla pioggia. Tuttavia, nel pomeriggio, le nuvole si diradano e il sole inizia a farsi vedere. Le previsioni indicano che nel corso delle ore successive il tempo migliorerà, con più schiarite e meno pioggia. È previsto un fine settimana abbastanza tranquillo, con condizioni meteo in miglioramento rispetto alle ultime ore.

La perturbazione giunta nella notte sul Friuli si allontanerà già nella giornata odierna, lasciando spazio a un miglioramento nel corso del pomeriggio, con schiarite via via più ampie. Tuttavia, come annuncia il previsore di 3Bmeteo.it Manuel Mazzoleni, già nella giornata di giovedì.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Le previsioni meteo per Napoli indicano un fine settimana con alternanza di pioggia e schiarite.

