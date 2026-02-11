Tra maschere napoleoniche e neve alpina, il Carnevale della Coumba Freida si svolge ogni anno nelle valli più isolate della Valle d’Aosta. Qui, tra le montagne del Gran San Bernardo, i borghi si riempiono di vita con sfilate di maschere e musica, portando in piazza tradizioni che resistono nel tempo.

Nelle valli più fredde e remote della Valle d’Aosta, dove il vento sferza le montagne del Gran San Bernardo e la neve avvolge i borghi in un silenzio ancestrale, ogni anno si accende una fiammata di colori, suoni e memorie antiche. Non si tratta di uno spettacolo pensato per i turisti, ma di un rito che appartiene alla gente di queste terre, un carnevale che trasforma l’inverno più rigido in un teatro di maschere misteriose, danze improvvisate e visite porta a porta. Questo è il Carnevale della Coumba Freida, letteralmente “della valle fredda”, una tradizione che dal 1467 attraversa i secoli portando con sé storie di Napoleone, matrimoni bizzarri e antichi esorcismi contro gli spiriti dell’inverno. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Tra maschere napoleoniche e neve alpina: il Carnevale della Coumba Freida

