Tottenham solleva ' incarico l' allenatore | il comunicato ufficiale del club

Tottenham ha deciso di cambiare allenatore. Il club ha annunciato che Thomas Frank lascerà oggi il suo incarico come allenatore principale della squadra maschile. La società ha preso questa decisione senza aspettare troppo, e il cambio arriva in un momento di tensione. È ancora da capire chi prenderà il suo posto e quali saranno le prossime mosse.

The Club has taken the decision to make a change in the Men’s Head Coach position and Thomas Frank will leave today.Thomas was appointed in June 2025, and we have been determined to give him the time and support needed to build for the future together.However, results and. pic.twitter.commo82TaAXts Un cambio di vertice nel Tottenham Hotspur rompe una fase di attesa e impone una nuova direzione sportiva. La decisione di separarsi dall’allenatore Thomas Frank è stata comunicata ufficialmente dal club, chiudendo otto mesi di lavoro mirato a costruire un progetto di medio-lungo periodo e facendo leva su una valutazione legata all’andamento della stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Tottenham solleva 'incarico l'allenatore: il comunicato ufficiale del club Approfondimenti su Tottenham Frank Chelsea, Liam Rosenior è il nuovo allenatore dei Blues: c’è il comunicato ufficiale del club inglese Il Chelsea Football Club ha ufficialmente annunciato la nomina di Liam Rosenior come nuovo allenatore della prima squadra. Recoba riparte dal Venezuela, ufficiale la nuova esperienza da allenatore per l’ex Inter: il comunicato del suo nuovo club Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Tottenham Frank Ufficiale Tottenham, Frank esonerato. In Inghilterra: Arriva De Zerbi?Il tecnico sollevato dall'incarico, i media britannici inseriscono il nome dell'ex tecnico del Marsiglia tra i papabili per la panchina degli Spurs ... corrieredellosport.it Il tecnico sollevato dopo la sconfitta 4-0 contro il Cagliari: il club ultimo in Serie A e il «totonomi» per guidare la panchina - facebook.com facebook La #Juve punta tutto su Kolo Muani ma il Tottenham alza il muro. E ora spunta un'alternativa x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.