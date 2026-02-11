Tottenham chi al posto di Frank? Individuato un profilo come allenatore ad interim! I nomi caldi per l’estate

Il Tottenham cerca ancora un allenatore dopo l’addio di Frank. La società ha individuato un profilo come interim, ma ancora non c’è certezza su chi guiderà la squadra nelle prossime partite. Intanto, i nomi più caldi per il futuro si fanno sempre più insistenti, mentre i tifosi aspettano novità ufficiali. La dirigenza lavora per trovare una soluzione rapida e tampone, sperando di limitare i danni di questa crisi improvvisa.

Il Crystal Palace si prepara a offrire a Thomas Frank, attuale allenatore del Tottenham, il ruolo di manager al Selhurst Park, secondo quanto riportato da Football Insider.

L’ultimo episodio riguarda Cristian Romero, che si è lasciato andare a uno sfogo contro il Tottenham, criticando duramente la squadra per la mancanza di profondità.

Tottenham, esonerato Thomas Frank: per la panchina spunta De ZerbiAllenatore diverso, stessi risultati. Il Tottenham aveva scelto Thomas Frank per ricostruire dalle macerie causate da Ange Postecoglu, vittoria di Europa League a parte, ma con l'ex allenatore del Bre ... calciomercato.com

Il Tottenham ha appena esonerato Thomas Frank. Chi arriverà al suo posto si troverà in questa strana situazione: 16º posto in Premier League con soli 5 punti sulla zona retrocessione, ottavi di Champions da giocarsi da quarta forza della League Phase. Una - facebook.com facebook

26 giornate e 29 punti da quintultimi: il Tottenham ha deciso esonerare Thomas Frank Nelle ultime 17 di campionato, gli Spurs ne hanno vinte solo 2 In Champions, invece, hanno chiuso in top 8: addirittura al 4° posto x.com