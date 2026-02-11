Toscana | cinque leghisti annunciano il passaggio a Futuro nazionale di Roberto Vannacci

Cinque esponenti della Lega Toscana passano a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Tra loro ci sono il consigliere di quartiere a Firenze, Salvatore Sibilla, e Vito Poma, dirigente provinciale e responsabile del dipartimento turismo per la Lega Toscana. I cambi di casacca sono stati annunciati senza troppi giri di parole.

L'articolo proviene da Firenze Post.

