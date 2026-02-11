Torre Annunziata operazione Terra dei Fuochi Chiusa un’officina non autorizzata

Durante un'operazione contro l'abusivismo ambientale, le forze dell'ordine hanno chiuso un'officina meccanica non autorizzata a Torre Annunziata. Durante i controlli, hanno scoperto un'attività illegale che operava senza le autorizzazioni previste, rischiando di contaminare l'ambiente. La polizia ha sequestrato i macchinari e ha avviato le procedure per chiudere definitivamente l’attività. Nessuno si è opposto al momento.

Sequestrata officina meccanica abusiva durante controlli ambientali nell'ambito dell'operazione "Terra dei Fuochi". Operazione per la tutela ambientale a Torre Annunziata. La Polizia Locale, agli ordini del comandante Gianluigi Palazzo, congiuntamente con l'Esercito Italiano, ha effettuato diversi controlli nell'ambito dell'operazione " Terra dei Fuochi ", su indirizzo del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Napoli Michele di Bari. All'esito dei controlli gli agenti della Polizia Municipale con il supporto dei militari hanno sequestrato un'officina meccanica non autorizzata.

