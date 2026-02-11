Torre Annunziata operazione Terra dei Fuochi Chiusa un’officina non autorizzata
Durante un'operazione contro l'abusivismo ambientale, le forze dell'ordine hanno chiuso un'officina meccanica non autorizzata a Torre Annunziata. Durante i controlli, hanno scoperto un'attività illegale che operava senza le autorizzazioni previste, rischiando di contaminare l'ambiente. La polizia ha sequestrato i macchinari e ha avviato le procedure per chiudere definitivamente l’attività. Nessuno si è opposto al momento.
Sequestrata officina meccanica abusiva durante controlli ambientali nell’ambito dell’operazione “Terra dei Fuochi”. Operazione per la tutela ambientale a Torre Annunziata. La Polizia Locale, agli ordini del comandante Gianluigi Palazzo, congiuntamente con l’Esercito Italiano, ha effettuato diversi controlli nell’ambito dell’operazione “ Terra dei Fuochi “, su indirizzo del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Napoli Michele di Bari. All’esito dei controlli gli agenti della Polizia Municipale con il supporto dei militari hanno sequestrato un’officina meccanica non autorizzata. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Approfondimenti su Torre Annuziata Operazione
Terra dei Fuochi, maxi operazione della Polizia Metropolitana di Napoli
La Polizia Metropolitana di Napoli ha avviato una maxi operazione contro l’abusivismo e i reati ambientali nella Terra dei Fuochi.
Torre Annunziata, torna l’appuntamento con il Mercato della Terra
Ultime notizie su Torre Annuziata Operazione
Argomenti discussi: Furto di un trattore e cavallo di ritorno a Torre Annunziata, arrestato 49enne; Rifiuti tossici e boschi: boom degli incendi a Napoli e in Campania; Terra dei Fuochi: consegnati da Prefetto e sindaco gli attestati alle polizie locali; Referendum, il giudice di Torre Annunziata che prende in giro Donzelli.
Torre Annunziata, ritorna l’appuntamento con il Mercato della terraTorre Annunziata, 29 Gennaio - Ritorna l'appuntamento con il Mercato della Terra a Torre Annunziata. Domenica 1 febbraio corso Umberto I (angolo via Gino ... sciscianonotizie.it
NanoTV. . #Napoli - aumentano le zone rosse in città e provincia. Chiaia divenga una zona rossa, così come Torre Annunziata, mentre ad Arzano è Afragola aumentano i controlli Servizio di #SimonaLazzaro #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.