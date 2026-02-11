Tornano le Giornate Galileiane | gli eventi in programma

Dal 13 al 16 febbraio Pisa torna a celebrare le Giornate Galileiane, un evento che si ripete ogni anno dal 2019. La città si riempie di iniziative tra conferenze, mostre e spettacoli, tutte incentrate sulla figura di Galileo e il suo contributo alla scienza. Organizzate dal Comune di Pisa con il coinvolgimento di università e centri di ricerca, queste giornate attirano appassionati e studiosi da tutta Italia. È un’occasione per conoscere meglio il grande scienziato e riscoprire il ruolo di Pisa come

Dal 13 al 16 febbraio tornano le Giornate Galileiane. La rassegna, nata nel 2019 e promossa dal Comune di Pisa in sinergia con le istituzioni accademiche e scientifiche del territorio, propone un ricco calendario di appuntamenti tra rigore storico, divulgazione e performance artistiche.

