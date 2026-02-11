Tornano le EVO Sessions della Formula E | i creator possono guidare delle vere macchine da corsa elet

Oggi a Gedda si svolgono le EVO Sessions della Formula E, un evento che permette ai creator di salire al volante di vere auto da corsa elettriche. È la seconda volta che questa iniziativa si tiene in Arabia Saudita, attirando appassionati e influencer da tutto il mondo. Un’occasione per vivere da vicino l’adrenalina della corsa e scoprire le potenzialità delle vetture a zero emissioni.

Gedda, Arabia Saudita, sarà il palcoscenico di un evento unico nel suo genere: la seconda edizione delle EVO Sessions della Formula E. Undici creator digitali, tra cui il celebre Khaby Lame, si cimenteranno alla guida di monoposto elettriche GEN3 Evo, domenica 15 febbraio 2026, subito dopo le due gare del weekend. L’iniziativa mira ad avvicinare un pubblico più giovane al mondo delle corse elettriche, sfruttando la popolarità dei personaggi del web per promuovere la Formula E. L’evento, come riportato da Greenmove, rappresenta un’evoluzione del format sperimentale ideato dalla FIA Formula E. L’obiettivo è offrire a figure di spicco provenienti dal mondo dello spettacolo, dello sport e del content creation digitale un’esperienza diretta al volante di un’auto da corsa professionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

