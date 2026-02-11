Torna il Premio Tacchini e va a Ugo Ponzio e Giorgio Ravizzotti

Questa mattina a Novara è tornato il Premio Tacchini, un evento che premia chi sa interpretare e proporre la novità. Ugo Ponzio e Giorgio Ravizzotti hanno ricevuto il riconoscimento, confermando il loro ruolo di protagonisti nel campo della creatività e dell’innovazione. La cerimonia si è svolta in una atmosfera informale, con molti presenti che hanno applaudito i premiati.

Torna il Premio Tacchini, il riconoscimento che si concentra sulla novaresità e su quelle persone che, ciascuno a modo suo, la sa interpretare e proporre. Quest'anno il riconoscimento va a Ugo Ponzio di Radio Azzurra, e a Giorgio Ravizzotti che negli anni ha saputo diffondere la cultura novarese.

