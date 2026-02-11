Torna il Carnevale Vigezzino | gli appuntamenti dal 12 al 28 febbraio

Dal 12 febbraio torna il Carnevale Vigezzino, portando musica, maschere e allegria tra le strade di Vigezzo. Le celebrazioni dureranno fino al 28 febbraio, con eventi e sfilate che coinvolgeranno grandi e piccoli. La città si prepara a vivere giornate di festa, tra coriandoli e costumi colorati, per chiudere l’inverno in modo spensierato.

Musica, colori, maschere e tanto divertimento: dal 12 febbraio torna l'appuntamento con il Carnevale Vigezzino.Sono diversi gli eventi in programma, tra cui il giro della valle di sabato 14 febbraio, con la sfilata dei carri in programma alle 14,30 a Druogno. Lunedì 16 febbraio c'è invece la Cena.

