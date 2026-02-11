Torna il Carnevale Sizzanese | in piazza il corteo mascherato e il rogo del Carlin

Questa domenica a Sizzano torna il Carnevale. La piazza si anima con un corteo di maschere e il tradizionale rogo del Carlin. L’evento inizia alle 12 con la distribuzione della trippa, poi prosegue con le maschere e le iniziative in piazza Prone. È un appuntamento che richiama molti abitanti e visitatori, pronti a vivere un pomeriggio di festa e tradizione.

Domenica 15 febbraio torna l'appuntamento con il Carnevale Sizzanese.La manifestazione si terrà in piazza Prone: dalle 12 è in programma la distribuzione della trippa. Alle 14,30 la festa si sposta in stazione, da dove partirà il corteo mascherato che arriverà nuovamente in piazza Prone: qui si.

