Torna a Omegna il Carnevale | tutti gli appuntamenti in programma

Questa mattina a Omegna torna il Carnevale. Alle 11, sotto i portici del Municipio, si terrà la consegna delle chiavi della città ai Reali Nigoglia, aprendo ufficialmente gli eventi in programma. Sono due le occasioni in calendario, pronte ad animare le vie e le piazze del paese.

Torna anche quest'anno l'appuntamento con il Carnevale di Omegna. Due gli eventi in calendario.Giovedì 12 febbraio, alle 11, sotto ai portici del Municipio ci sarà la consegna delle chiavi della città ai Reali Nigoglia.Domenica 15 febbraio è invece in programma la grande festa di Carnevale. A.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Approfondimenti su Omegna Carnevale

A Pagani torna il Carnevale Paganese.

Con l’inizio ufficiale previsto per sabato 7 febbraio alle 12, il Carnevale Domese torna a riempire le strade di festa.

Ultime notizie su Omegna Carnevale

