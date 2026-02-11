Tolentino rilancia la scuola | bonus studenti di 200 euro per il liceo Filelfo e più opportunità per il territorio

Tolentino mette in campo un bonus di 200 euro per gli studenti del liceo Filelfo. L’amministrazione comunale ha deciso di offrire questa misura per aiutare le famiglie in difficoltà e rafforzare il ruolo della scuola come punto di riferimento nel territorio. La novità mira a sostenere le famiglie e a rendere più accessibile l’istruzione, con l’obiettivo di rilanciare il liceo e coinvolgere di più la comunità locale.

Tolentino Investe nel Futuro: Bonus Studenti per Rilanciare il Filelfo. Tolentino, nelle Marche, si prepara a sostenere attivamente il diritto allo studio con un'iniziativa che mira a contrastare le difficoltà economiche delle famiglie e a valorizzare il ruolo dell'istituto Filelfo come polo formativo di riferimento per il territorio. Il Comune ha infatti stanziato un bonus di 200 euro per ogni studente che si iscriverà alle classi prime del liceo, un contributo che si pone come un investimento diretto nel futuro della comunità. L'idea, nata in un contesto di necessità, trae origine dalla volontà di rafforzare la scuola come presidio di futuro, soprattutto alla luce delle sfide poste dal recente sisma che ha colpito la regione.

