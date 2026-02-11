Tolentino in lutto per Luigi Bontempi imprenditore illuminato

Tolentino piange la scomparsa di Luigi Bontempi, l’imprenditore che ha fatto crescere la Brigitte Italia. Aveva 82 anni ed era molto conosciuto in città. La comunità si stringe intorno alla famiglia e ai tanti che lo hanno incontrato nel corso degli anni. La sua morte ha lasciato un vuoto grande, soprattutto tra chi lavorava con lui e chi lo ricordava per il suo impegno e la sua passione.

Tolentino in lacrime per l'82enne Luigi Bontempi, titolare della Brigitte Italia, azienda di materiale promozionale. Intensa la sua attività politica con il Pd; era stato assessore con il primo mandato del sindaco Luciano Ruffini. È morto ieri lasciando i figli Marco e Tommaso e tre nipoti. Impegnato nel sociale, ha contribuito alla crescita della comunità e ha favorito iniziative per la formazione delle maestranze. La camera ardente sarà allestita dalle 8 di domani alla sala Terracoeli, dove alle 15 sarà osservato un saluto laico prima della sepoltura a Castelfidardo. Tanti i messaggi di affetto per Bontempi.

