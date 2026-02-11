Tiziano Ferro super-ospite alla prima serata di Sanremo 2026

Tiziano Ferro sarà il grande ospite della prima serata di Sanremo 2026. La kermesse si apre il 24 febbraio, e il cantante di Latina salirà sul palco per una delle esibizioni più attese. La sua presenza crea già entusiasmo tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Latina, 11 febbraio 2026 – Tiziano Ferro sarà il super ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2026, martedì 24 febbraio. Ad annunciarlo è direttamente il conduttore e direttore artistico, Carlo Conti, dai suoi profili social. “Sono molto contento che Tiziano abbia accettato il mio invito”, commenta Conti. Il cantautore di Latina ha poi commentato la notizia su Instagram: “Sono passati 25 anni dalla prima volta di Xdono su Rai Uno. E Carlo Conti c’era! È con gioia assoluta che accetto l’invito a festeggiare questo fulminante ‘quarto di secolo’ proprio sul palco dell’Ariston”. E poi ha concluso il post, accompagnato da una sua forte al pianoforte: “Ci vediamo a Sanremo il 24 febbraio, emozionati come fosse ancora il 2001!”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

