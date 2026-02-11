Tirocinio all’Agenzia spaziale europea per lavorare con l’Esa già dall’università

L’Agenzia spaziale europea ha aperto le candidature per i tirocini destinati agli studenti universitari nel 2026. Chi sogna di lavorare nello spazio può già prepararsi e inviare la domanda. La scadenza si avvicina e le opportunità sono tante, anche per chi sta ancora studiando.

L' Esa, l'Agenzia spaziale europea, ha annunciato l'apertura delle candidature per i tirocini destinati agli studenti universitari per il 2026. Si tratta di un'importante opportunità formativa rivolta a giovani interessati a intraprendere una carriera nel settore spaziale, scientifico e tecnologico, all'interno di un contesto internazionale di alto profilo. I 107 tirocini banditi dall'ente permetteranno ai vincitori di svolgere un'esperienza pratica presso uno dei centri dell'Agenzia presenti in Europa, partecipando ad attività reali e progetti di ricerca, sviluppo e supporto alle missioni spaziali.

