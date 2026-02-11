Timothée Chalamet ha un completo preferito e lo indossa spesso. Da inizio anno, l’attore ripete sempre lo stesso outfit, anche in cinque colori diversi. Si tratta di una giacca doppiopetto, pantaloni ampi e camicia bianca, tutto firmato Givenchy e disegnato da Sarah Burton. La sua scelta di stile è semplice e coerente, e sembra davvero affezionato a quell’abbinamento.

A servirci questa ipotetica - sebbene non così vaga - supposizione è l'attore stesso, visto che, dall'inizio di questo 2026, ha sfoderato per ben cinque volte il medesimo ensemble di giacca e pantaloni firmato Sarah Burton per Givenchy, declinato in colori differenti. L'ultimissimo è uno sgargiante blu elettrico, scelto proprio poche ore fa per calcare il prestigioso red carpet dell'annuale Nominees Luncheon, insomma, quello che lo porterà dritto dritto alla serata degli Oscar. Una tonalità accesa e vivida, pronta a esaltare le linee morbide e il fit rilassato del completo, che Timothée Chalamet sfoggia con innegabile disinvoltura, spogliandolo dal rigore del classico suit, proprio come dismostrano i polsini arrotolati, i pantaloni che volutamente scendono senza costringere, e poi un altro dettaglio chiave, che nelle ultime tre apparizioni si è ripetuto come l'outfit: solo l'ultimo dei tre bottoni della giacca è allacciato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Timothée Chalamet è molto affezionato al suo completo. Tanto da averlo, identico, in cinque colori diversi

Approfondimenti su Timothée Chalamet

Nella notte italiana si è svolta la cerimonia dei Golden Globe 2026, presso il Beverly Hilton Hotel di Los Angeles.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Timothée Chalamet is doin' his thing at the Marty Supreme premiere in Paris.

Ultime notizie su Timothée Chalamet

Argomenti discussi: Timothée Chalamet su Amazon Prime Video: questo film nasconde il bacio più amato dal pubblico; Marty Supreme con Timothée Chalamet. Fare se stessi e l’America ancora più grandi; Timothée Chalamet costretto a prendere le distanze da Woody Allen: la verità negli Epstein Files; Colpi ad effetto e ambizione sfrenata: Timothée Chalamet è Marty Supreme.

Timothée Chalamet è molto affezionato al suo completo. Tanto da averlo, identico, in cinque colori diversiSe Timothée Chalamet avesse un portafortuna fashion, uno di quelli da giocarsi in questi giorni che lo vedono protagonista nelle sale col suo Marty Supreme e in cui riporre aspettative e speranze per ... vanityfair.it

«Hai fatto quel ca**o che volevi»: Christopher Nolan senza freni su Timothée ChalametChristopher Nolan ha ricordato l'esperienza insieme a Timothée Chalamet e QUELLA scena che proprio non gli è andata giù ... bestmovie.it

Christopher Nolan ha raccontato a Timothée Chalamet di un biglietto che una volta gli diede sul set di Interstellar: “Quando stavi filmando i messaggi da casa, c'era un momento in particolare in cui stavi assumendo un tono troppo cupo... Te l'ho detto e tu sei a x.com

Uscito in Italia con I Wonder Pictures, il film con protagonista Timothée Chalamet ha superato il totale di Everything Everywhere All at Once - facebook.com facebook