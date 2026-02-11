Tieni le palle? Vai a sparare contro la caserma l’ordine del boss del clan di Mondragone Il progetto di una ‘stesa’ contro i carabinieri

La camorra aveva in mente di sparare contro la caserma dei carabinieri di Mondragone. Il piano risale al 16, ma è stato scoperto in tempo. Gli investigatori hanno fermato alcuni sospetti che si preparavano all’attacco, innescando un’operazione che ha evitato il peggio. La tensione tra il clan e le forze dell’ordine resta alta.

Il progetto della camorra di esplodere colpi di pistola contro la caserma dei carabinieri di Mondragone ha la data del 16.4.24. Antonio Bove, l'uomo di fiducia di Angelo Gagliardi, boss dell'omonimo clan del casertano, dagli arresti domiciliari effettua una videochiamata a Virgilio Vellucci, detto "Bitusco", e Luigi Marcello. "Soggetti organici all'associazione finalizzata al traffico e spaccio di stupefacenti ma al bisogno utilizzati anche per il compimento di azioni violente strumentali all'espansione del clan", scrive il giudice per le indagini preliminari di Napoli nella corposa ordinanza di arresto contro il clan Gagliardi.

