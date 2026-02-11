Tiberio Timperi assolto per prescrizione | ma dovrà risarcire l’ex moglie!

Tiberio Timperi è stato assolto per prescrizione nel processo penale per diffamazione, ma dovrà comunque risarcire l’ex moglie in sede civile. La Corte d’Appello ha deciso che, anche se non ci sono state condanne penali, il giornalista è responsabile di aver diffamato l’ex coniuge. La vicenda si è conclusa con questa differenza tra penale e civile, lasciando aperte alcune questioni sulla responsabilità.

Il giornalista Tiberio Timperi evita la condanna penale per diffamazione, ma resta civilmente responsabile: ecco cosa ha deciso la Corte d'Appello. Una storia iniziata con un'intervista e finita in prescrizione. Il giornalista e conduttore televisivo Tiberio Timperi torna sotto i riflettori, ma stavolta non per i suoi programmi in TV, bensì per una vicenda giudiziaria che si è trascinata per oltre un decennio. La Terza Sezione Penale della Corte d'Appello di Roma ha dichiarato estinta per prescrizione l'accusa di diffamazione mossa nei confronti del volto noto del piccolo schermo, che era finito sotto processo per alcune pesanti affermazioni rivolte all'ex moglie, Orsola Adele Gazzaniga. Tiberio Timperi, la diffamazione alla ex finisce in prescrizione: quindici anni di carte e ferite. Otto anni dopo i fatti, nel 2018, il Tribunale monocratico di Roma ha ritenuto Timperi colpevole di diffamazione, condannandolo a un'ammenda di 1.500 euro e rimandando la quantificazione del danno in sede civile.

