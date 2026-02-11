The Cage venerdì 13 febbraio debutta il nuovo format Back 2 Move

Venerdì 13 febbraio il locale The Cage ospita il debutto di Back 2 Move. Il nuovo format, ideato da Tommaso Narcetti e Lorenzo Martelli, porta sul palco una serata dedicata agli anni 2000 con musica e balli hip hop, ispirandosi al film “Step Up”. Una proposta che vuole coinvolgere il pubblico con un mix di ritmo e nostalgia.

Venerdì 13 febbraio debutta al The Cage il format Back 2 Move, frutto dell'idea di Tommaso Narcetti e Lorenzo Martelli, due ballerini professionisti che hanno deciso di mettersi in gioco e proporre una serata a tema anni 2000 con l'hip hop a fare da protagonista e prendendo spunto da "Step Up".

