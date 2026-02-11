The Cage sabato 14 febbraio il live di Messa

Sabato 14 febbraio, il The Cage ha ospitato il concerto di Messa, un evento dedicato al doom metal. La serata si è svolta nel teatrino, dove il pubblico ha potuto ascoltare dal vivo le sonorità cupe e intense della band americana, in collaborazione con Ultima. L’atmosfera si è fatta subito coinvolgente, con i fan che hanno gremito il locale per assistere a una performance che ha lasciato il segno.

Sabato 14 febbraio, in collaborazione con Ultima, il The Cage presenta il live di Messa e apre le porte del teatrino al doom metal. Serata ricca per gli amanti del genere e non solo, con tre progetti musicali sul palco. Messa è un gruppo doom metal italiano formatosi nel 2014 e noto per il suo.

