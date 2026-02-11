Thailand’s election commission faces pressure over vote transparency

La commissione elettorale in Thailandia è sotto pressione dopo le accuse di mancanza di trasparenza nel conteggio dei voti. Le proteste sono aumentate in diverse zone del paese, mentre i cittadini chiedono chiarimenti e regolarità nel processo elettorale. La situazione resta tesa e ancora da chiarire, ma la richiesta di trasparenza si fa sempre più forte.

Almost immediately after polls closed at 5 p.m. (1000 GMT) on Sunday, members of the public flagged irregularities in the vote count on social media. Reuters could not independently verify the authenticity of the claims. The People’s Party, which led most pre-election polls but came in a distant second behind Anutin’s Bhumjaithai Party, said it accepted the results but has sought recounts in 18 constituencies. The third-placed Pheu Thai Party backed a review in areas where the public has raised doubts, while the pro-military United Thai Nation Party called for a nationwide recount. “If the election commission didn’t do anything wrong, a recount - no matter how many times - would lead to the same result,” Rukchanok Srinork, a winning People’s Party candidate, told reporters. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Thailand’s election commission faces pressure over vote transparency Approfondimenti su Thailand Election Explainer-Why Thailand will vote to decide a new constitution A pochi giorni dalle elezioni generali in Thailandia, i cittadini si preparano a votare anche su un nuovo testo costituzionale. Factbox-Thailand’s election in numbers Il prossimo 8 febbraio, la Thailandia si appresta a votare per le elezioni generali. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Natalie Glebova Speaks: Her Experience Judging Miss Universe 2025 Ultime notizie su Thailand Election Argomenti discussi: Gli elettori in fila alle urne a Bangkok; Gli elettori in fila alle urne a Bangkok; Thailandia, i conservatori dominano le elezioni anticipate; Thailandia, parte la campagna elettorale per le elezioni generali. Thailand's election commission faces pressure over vote transparencyThailand's election commission faced pressure on Wednesday over an alleged lack of transparency in vote counting across more than a dozen constituencies following Sunday's ... yahoo.com Thai Election Commission urged to recount ballots amid growing complaints of alleged irregularitiesThailand's Election Commission is facing fresh scrutiny, after reports of unsealed ballot boxes sparked a standoff between officials and residents in the eastern coastal province of Chonburi. Complain ... channelnewsasia.com RIFIUTO D'INGRESSO in Thailandia : """" Il rifiuto d'ingresso non è un inserimento nella lista nera. """ Uno dei malintesi più dannosi che circolano tra le comunità di espatriati è la convinzione che il rifiuto d'ingresso comporti automaticamente l'inserimento nella - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.