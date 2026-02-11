Thailandia 18enne spara e prende ostaggi in una scuola

Un giovane di 18 anni ha fatto irruzione armato in una scuola di Patongprathankiriwat, a Phatong, e ha preso alcuni ostaggi. La scena si è svolta questa mattina, creando scompiglio tra studenti e insegnanti. Secondo le prime informazioni, il ragazzo ha sparato e ferito almeno due persone, un studente e un insegnante. La polizia è arrivata subito sul posto e sta cercando di negoziare con lui, mentre ancora non si conoscono le ragioni dietro questa azione improvvisa. La scuola è stata evacuata e le

Thailandia, un 18enne spara e prende ostaggi in una scuola. Un episodio di violenza sconvolge la Thailandia: un giovane di 18 anni ha fatto irruzione armato nella scuola di Patongprathankiriwat, nella città di Phatong, prendendo in ostaggio diverse persone e ferendo almeno due individui, uno studente e un insegnante. Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente, arrestando il responsabile e liberando gli ostaggi. L’incidente, avvenuto oggi 11 febbraio 2026, solleva interrogativi sulla sicurezza delle scuole e sulla salute mentale dei giovani nel paese. La giornata a Phatong, una località thailandese nota per il suo vivace turismo, è stata improvvisamente interrotta da una scena di panico e terrore.🔗 Leggi su Ameve.eu

