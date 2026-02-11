Testori diffuso basta un clic Le opere d’arte sbarcano in un’app e l’archivio è diventato digitale

Questa mattina è stato presentato “Testori diffuso”, un progetto che porta le opere di Testori direttamente sul cellulare. Basta un clic per consultare un archivio che ora è anche digitale. L’assessora alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso, ha spiegato che si tratta di uno strumento semplice e accessibile, pensato per avvicinare il pubblico alle opere dell’artista. L’obiettivo è rendere più facile la ricerca e la fruizione delle sue opere, che prima erano disponibili solo in modo tradizionale. Ora, grazie a questa piattaforma, chiunque può esplorare l’arch

Presentato "Testori diffuso", strumenti e risorse per un archivio anche digitale. Presente l'assessora alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso. I nuovi strumenti digitali di cui sarà dotato l'archivio dello scrittore saranno una web-app per visitare luoghi d'arte e musei con le parole di Testori, una vetrina multimediale per dar vita ai documenti dell'archivio e una libreria digitale per conservare e rendere fruibili le carte. Risorse digitali, il lavoro di sei giovani donne che hanno vinto una borsa di studio per il potenziamento e aggiornamento delle competenze degli archivi d'arte e degli operatori.

