‘Terry lo Zainetto’ | un kit di prima necessità per le donne in fuga dalla violenza

A Livorno nasce “Terry lo Zainetto”, un progetto che fornisce alle donne vittime di violenza un kit di prima necessità. L’idea è di offrire un aiuto concreto alle donne che devono lasciare tutto per salvarsi, trasformando il proprio dolore in un supporto utile a chi si trova in difficoltà. Un’iniziativa nata dall’esperienza personale di chi ha deciso di agire.

LIVORNO – Trasformare una dolorosa esperienza personale in uno scudo collettivo per chi è costretto a scappare per salvarsi la vita. È questo il cuore di “Terry lo Zainetto. Un viaggio verso la libertà”, il nuovo progetto solidale presentato a Palazzo Granducale che unisce il mondo dello spettacolo e quello dello sport nella lotta contro la violenza di genere. A promuovere l’idea è l’associazione Pedale Rosso, fondata dall’attrice Marianella Bargilli e dal campione olimpico di ciclismo Paolo Bettini. L’iniziativa prende il nome da Maria Teresa, detta Terry, madre dell’attrice e vittima in passato di violenza domestica: una donna che trovò il coraggio di fuggire per proteggere sé stessa e le figlie. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

