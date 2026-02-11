Terremoto Mediaset | Pucci si schiera con Corona e sfida i vertici

Andrea Pucci si schiera apertamente con Fabrizio Corona, sfidando i vertici di Mediaset. Dopo le voci di una rottura con Giorgio Restelli, l’attore ha deciso di rendere pubblica la sua posizione, mettendo in discussione le decisioni del gruppo televisivo. La polemica si infiamma mentre i protagonisti si confrontano sui social e in tv.

Lo scontro tra Andrea Pucci e Mediaset diventa pubblico dopo il sostegno a Fabrizio Corona e le voci sulla rottura con Giorgio Restelli. Un caso che potrebbe cambiare gli equilibri televisivi. Nessuno se lo aspettava, e invece è successo davvero. Andrea Pucci ha deciso di esporsi senza filtri e di schierarsi apertamente al fianco di Fabrizio Corona, lanciando una frecciata che profuma di sfida diretta a Mediaset. Il comico, volto storico della rete di Cologno Monzese, rompe il silenzio e prende posizione in un momento delicatissimo per gli equilibri televisivi. Le sue parole non sono leggere, non sono casuali, e soprattutto non sembrano improvvisate. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

Andrea Pucci si unisce pubblicamente a Fabrizio Corona nella sua battaglia contro Mediaset.

La Rai ha deciso di appoggiare Andrea Pucci dopo la sua rinuncia a partecipare come co-conduttore a Sanremo 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

