Terra dei fuochi | forze dell’ordine ottengono accesso al database delle aziende

Le forze dell’ordine hanno finalmente ottenuto l’accesso al database delle aziende della Terra dei Fuochi. Questa mossa potrebbe cambiare le indagini sulla gestione dei rifiuti e gli sversamenti illegali nella zona. Ora i controlli potranno essere più mirati e veloci, sperando di arginare un problema che da anni affligge Napoli e dintorni.

