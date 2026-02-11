Terra dei fuochi | forze dell’ordine ottengono accesso al database delle aziende
Le forze dell’ordine hanno finalmente ottenuto l’accesso al database delle aziende della Terra dei Fuochi. Questa mossa potrebbe cambiare le indagini sulla gestione dei rifiuti e gli sversamenti illegali nella zona. Ora i controlli potranno essere più mirati e veloci, sperando di arginare un problema che da anni affligge Napoli e dintorni.
"> Protocollo Innovativo per la Sicurezza Ambientale a Napoli. Nel contesto della lotta contro l’inquinamento e il degrado ambientale, un nuovo protocollo è stato siglato tra la Prefettura di Napoli e la Camera di Commercio di Napoli. Questa storica intesa mira a fornire strumenti innovativi per il controllo del territorio, con particolare attenzione a quelle imprese che operano nel settore dei rifiuti. Grazie a un database integrato, verranno messi a disposizione delle Forze dell’Ordine oltre 10.500 registrazioni di aziende e 63. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Approfondimenti su Terra dei fuochi
Capodanno, 882 interventi delle forze dell’ordine per petardi, fuochi d’artificio, incendi: 309 infortunati e 69 ricoveri in tutta Italia
Durante il Capodanno, in Italia sono stati registrati 882 interventi delle forze dell’ordine legati a petardi, fuochi d’artificio e incendi, con 309 infortuni e 69 ricoveri.
Movida a Napoli, controlli delle forze dell’ordine e Asl nella zona dei ‘baretti’
Nella zona dei ‘baretti’ di Chiaia a Napoli, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative durante la movida.
Ultime notizie su Terra dei fuochi
Argomenti discussi: Terra dei Fuochi: consegnati da Prefetto e sindaco gli attestati alle polizie locali; Terra dei Fuochi, controlli a tappeto: a Melito sequestrato mezzo per trasporto illecito di rifiuti; Terra dei Fuochi, nuove sinergie di prevenzione; Roghi e sversamenti illeciti, vertice col Prefetto a Terzigno.
Terra dei fuochi: forze dell’ordine ottengono accesso al database delle aziende.Nel contesto della lotta contro l’inquinamento e il degrado ambientale, un nuovo protocollo è stato siglato tra la Prefettura di Napoli e la Camera di Commercio di Napoli. Questa storica intesa mira a ... napolipiu.com
Più controlli nella Terra dei Fuochi, intesa tra Prefettura e Camera di CommercioRafforzamento dei controlli nella Terra dei fuochi a tutela dell'ambiente: mira a questo il nuovo protocollo tra Prefettura dí Napoli, Camera di Commercio e sezione regionale dell'Albo Nazionale Gesto ... ansa.it
#Caserta- Terra dei fuochi: La Polizia Metropolitana di Napoli contro abusivismo e reati ambientali #Cronaca #TerradeiFuochi #Reati #PoliziaMetropolitana #Abusivismo #NanoTV - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.