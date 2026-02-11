Ternana-Ravenna giovedì 12 febbraio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Questa sera alle 20:30 si gioca Ternana-Ravenna, uno degli incontri più attesi del turno 26 nel girone B di Serie C. La squadra di Liverani cerca punti per consolidare la posizione in classifica, mentre il Ravenna di Marchionni vuole mantenere il secondo posto. Le formazioni sono pronte, e i tifosi si aspettano una partita intensa e combattuta.

Turno numero 26 nel girone B di Serie C che vede la Ternana di Liverani opposta al Ravenna di Marchionni seconda in classifica. Le fere con la spada di Damocle della penalizzazione di 5 punti sono scivolate ai margini della zona playoff, in una stagione che partita tra mille problemi potrebbe scivolare nell'anonimato. I romagnoli si sono ripresi dopo un periodo buio con 7 punti nelle ultime 3 partite.

