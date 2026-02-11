terna spinge su competenze stem e talento femminile

In Italia, Terna rafforza il suo impegno per le donne nelle scienze. In occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, l’azienda ha annunciato nuove iniziative per incentivare la partecipazione femminile nelle discipline STEM. L’obiettivo è formare più talenti e colmare il divario di genere in un settore chiave per la transizione energetica e la digitalizzazione del sistema elettrico.

In occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, Terna conferma il proprio impegno nel promuovere l’accesso e la crescita delle competenze femminili nelle discipline STEM, considerate un elemento strategico per sostenere la transizione energetica, la digitalizzazione del sistema elettrico nazionale e lo sviluppo del Paese. Nel 2025, il Gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia ha assunto oltre 800 nuove persone, di cui circa il 36% donne (al netto degli operativi): più di 350 laureate e laureati in discipline STEM sono entrati in azienda nello stesso anno, segnando una crescita del +20% rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

In occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, Terna ha ribadito il suo impegno a favorire l’ingresso e la crescita delle donne nelle discipline STEM.

La presidente della Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica, Nicoletta Gandolfo, chiede di valorizzare di più le competenze femminili nelle STEM.

