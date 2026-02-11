Tensione in Lega | guai a essere gentili con i traditori vannacciani

In casa Lega la tensione cresce. Dopo che Roberto Vannacci e Edoardo Ziello hanno deciso di aderire a Futuro Nazionale, la reazione non si è fatta attendere. Rossano Sasso, che fino a poco fa era capogruppo in commissione Cultura, ha perso il ruolo. La mossa ha acceso i nervi tra i membri del partito, che ora si chiedono come si evolverà la situazione.

L'episodio misura il tasso di nervosismo dentro la Lega. Dopo l 'adesione a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci insieme con il collega Edoardo Ziello, Rossano Sasso ha perso la poltrona di capogruppo in commissione Cultura. Lo ha comunicato martedì il partito di Matteo Salvini, provvedendo a sostituirlo con la deputata pontina Giovanna Miele. Scelta che può essere letta come tentativo di arginare nuove fuoriuscite promuovendo rappresentanti del Centro-Sud, area più sensibile alle sirene vannacciane. Giovanna Miele (Imagoeconomica). Anche inviare un messaggio in chat diventa pericoloso. Il fatto è che dopo il "congedo" di Sasso, una delle deputate che siede in commissione ha scritto un messaggio nella chat comune, un saluto affettuoso per ringraziarlo dell'ottimo lavoro svolto come capogruppo.

