Tennis Cobolli fuori al primo turno a Dallas | è crisi?

Flavio Cobolli si ferma subito a Dallas. L’azzurro, testa di serie numero 4, perde al primo turno senza lasciare molte chance. La sua partita si chiude troppo in fretta, e ora si parla di una possibile crisi dopo questa sconfitta.

Si ferma ancor prima di cominciare l’avventura di Flavio Cobolli all’ATP 500 di Dallas. L’azzurro, testa di serie numero 4 del tabellone, incassa una pesante sconfitta. Flavio Cobolli eliminato all’esordio dal qualificato britannico Jack Pinnington Jones, che si impone con un netto 6-2 6-2 in appena 54 minuti di gioco. Agli ottavi il britannico affronterà il vincente tra l’australiano James Duckworth e la wild card statunitense Eliot Spizzirri. Non è un momento semplice per Flavio Cobolli, volato negli USA per raccogliere punti utili per il Ranking ma che torna subito a casa con un bottino magrissimo.🔗 Leggi su Sportface.it

