Tennis Cobolli fuori al primo turno a Dallas | è crisi?
Flavio Cobolli si ferma subito a Dallas. L’azzurro, testa di serie numero 4, perde al primo turno senza lasciare molte chance. La sua partita si chiude troppo in fretta, e ora si parla di una possibile crisi dopo questa sconfitta.
Si ferma ancor prima di cominciare l’avventura di Flavio Cobolli all’ATP 500 di Dallas. L’azzurro, testa di serie numero 4 del tabellone, incassa una pesante sconfitta. Flavio Cobolli eliminato all’esordio dal qualificato britannico Jack Pinnington Jones, che si impone con un netto 6-2 6-2 in appena 54 minuti di gioco. Agli ottavi il britannico affronterà il vincente tra l’australiano James Duckworth e la wild card statunitense Eliot Spizzirri. Non è un momento semplice per Flavio Cobolli, volato negli USA per raccogliere punti utili per il Ranking ma che torna subito a casa con un bottino magrissimo.🔗 Leggi su Sportface.it
Tabellone ATP Dallas 2026: tornano Cobolli e Bellucci, che primo turno Diallo-Shelton
Questa mattina è stato svelato il tabellone del torneo ATP 500 di Dallas, in programma tra qualche settimana.
ATP Dallas 2026, Bellucci non supera l’ostacolo Nakashima ed esce al primo turno
Mattia Bellucci saluta subito il torneo di Dallas.
Argomenti discussi: Cobolli crolla a Dallas, Berrettini vince all’esordio a Buenos Aires; Giovani e infortuni, Stefano Cobolli ne riflette a Tennis Ialk; Nardi risorge e vince il derby contro Cobolli; Luca Nardi da sogno a Montpellier: vittoria nel derby con Cobolli e quarti di finale raggiunti.
Incubo Cobolli, perde a Dallas contro Pinnington Jones: riecco Berrettini, lotta e batte Coria a Buenos AiresTennis, l'incubo di Cobolli continua: perde a Dallas contro il Carneade Pinnington Jones. Riecco invece Berrettini: lotta e batte Coria a Buenos Aires. sport.virgilio.it
Berrettini vince al rientro a Buenos Aires, chi sfida ora. Cobolli crolla a Dallas: ko col 181 del mondo!Umori diversi per i due tennisti romani impegnati tra Argentina e Stati Uniti: Matteo torna al successo, Flavio in difficoltà ... tuttosport.com
È finita anzitempo la campagna australiana di Flavio Cobolli, fermato dai problemi allo stomaco e da un brillante Arthur Fery #SpazioTennis #tennis #Cobolli - facebook.com facebook
«Penso di smettere di giocare a tennis» Lo scherzo telefonico di Mattia Bellucci a Flavio Cobolli nell'ultima puntata di Time Break è ORO x.com
