Ten dead after a shooting in Canadian province of British Columbia CBC News reports

Una sparatoria a Tumbler Ridge, nella provincia canadese di British Columbia, ha causato la morte di dieci persone, tra cui si sospetta anche l’autore dell’attacco. La polizia ha confermato il bilancio, mentre le autorità stanno indagando sulle cause di questa tragedia improvvisa. La comunità locale è sotto shock e si attende un aggiornamento sulle motivazioni del gesto.

OTTAWA, Feb 10 (Reuters) - Ten people, including a suspected shooter, are dead after a shooting in Tumbler Ridge, in the Canadian province of British Columbia on Tuesday, CBC News reported. Another 25 people were being assessed for injuries at a local medical center, CBC reported, citing police. OTTAWA, 10 febbraio (Reuters) - Dieci persone, tra cui un sospetto tiratore, sono morte dopo una sparatoria avvenuta martedì a Tumbler Ridge, nella provincia canadese della British Columbia, ha riferito CBC News. Altre 25 persone sono state valutate per le ferite riportate in un centro medico locale, ha riferito CBC, citando la polizia.

