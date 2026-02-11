Teli di Girgenti al Circolo dei nobili per raccontare di Pirandello cinema e identità della città

Questa domenica alle 17 al Circolo dei nobili di via Atenea si terrà “Teli di Girgenti”. Un evento che mescola memoria, cinema e identità locale, con una serie di incontri dedicati a Pirandello e alla storia della città. La partecipazione è aperta a tutti, e l’obiettivo è riscoprire le radici culturali di Girgenti attraverso narrazioni e proiezioni.

Un viaggio tra memoria, linguaggio cinematografico e identità culturale della città. È questo il cuore dell'iniziativa "Teli di Girgenti" in programma il 12 febbraio alle ore 17 al Centro cultura contemporanea – Circolo dei nobili, in via Atenea 307. L'evento propone la conferenza "Pirandello, il cinema e l'identità di Girgenti".

