Telenovela senza fine Spostare l’impianto o riqualificare l’area I cittadini si dividono

Il futuro dello stadio di Bologna tiene ancora banco tra i cittadini. Da settimane si discute se sia meglio spostare l’impianto o riqualificare l’attuale area. Il progetto di restyling del Dall’Ara, già approvato come di interesse pubblico, si scontra ora con i problemi di budget e le difficoltà del Bologna calcio nel trovare fondi privati. La questione divide gli abitanti, che attendono una decisione chiara in un dibattito che sembra non avere fine.

Il futuro dello stadio di Bologna è tornato al centro del dibattito cittadino. Da un lato il restyling del Dall’Ara, progetto già dichiarato di interesse pubblico ma oggi rallentato dall’aumento dei costi e dalla difficoltà del Bologna calcio nel reperire risorse private. Dall’altro, l’ipotesi di un nuovo stadio costruito con capitali privati in un’area diversa, a patto che non comporti consumo di suolo agricolo e che rientri in un più ampio progetto di riqualificazione urbana. Nel mezzo, la scelta del Comune di valutare lo svincolo dei 40 milioni inizialmente messi a bilancio, per destinarli ad altre opere cittadine in attesa di sviluppi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

