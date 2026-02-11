Tegola Barcellona | Rashford salta l’Atletico Madrid Attacco a pezzi per la semifinale

Il Barcellona arriva a Roma con diverse assenze, tra cui Rashford, che salta la semifinale contro l’Atletico Madrid. La squadra catalana fatica a trovare il ritmo, e l’infermeria si riempie di giocatori chiave. La gara si annuncia difficile, e i tifosi temono che le assenze possano pesare troppo in vista dell’obiettivo.

Il Barcellona sbarca nella Capitale con il fiato corto e un’infermeria che rischia di compromettere il cammino in Copa del Rey. La notizia che gela l’ambiente catalano alla vigilia della semifinale d’andata contro l’ Atletico Madrid è l’esclusione ufficiale di Marcus Rashford. L’attaccante inglese, pedina inamovibile nello scacchiere tattico blaugrana, non è riuscito a smaltire il trauma al ginocchio sinistro rimediato nell’ultimo turno di campionato contro il Maiorca. Una perdita pesantissima che costringe lo staff tecnico a ridisegnare l’intero assetto offensivo in meno di ventiquattr’ore. Il comunicato medico: ginocchio sinistro sotto osservazione. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Il Barcellona perde un pezzo importante in vista del big match contro l’Atletico Madrid.

Questa sera, alle 21 al Metropolitano, si gioca l’andata della semifinale di Copa del Rey tra Atletico Madrid e Barcellona.

