team romagna e centro village super a spello

Sabato scorso a Spello, il Team Romagna Judo e il Centro Sportivo Village hanno dato il massimo alla Coppa d’Umbria. Circa 200 atleti, divisi tra Esordienti A, B e Cadetti, hanno sfidato le altre 40 società presenti. I nostri ragazzi hanno dimostrato grinta e determinazione, portando a casa ottimi risultati. La giornata si è conclusa con soddisfazione per i successi conquistati e l’entusiasmo di ripartire già dalle prossime gare.

Team Romagna Judo e Centro Sportivo Village hanno partecipato sabato scorso alla Coppa d’Umbria, svoltasi a Spello, che ha visto la presenza di circa 40 società e 200 atleti delle categorie Esordienti A, Esordienti B e Cadetti. Il Team Romagna Judo era presente con tre Esordienti A, sei Esordienti B e un Cadetto, seguiti dal tecnico Michela Montanari. Nella categoria Esordienti A ha vinto l’oro Alessio Sangiorgi e l’argento se lo sono aggiudicate Alice Balbi e Jasmine Paolucci. Anche gli Esordienti B hanno brillato: Ryan Bertozzi e Jonathan Guci hanno vinto l’oro e Alessio Roncagli l’argento. Grandi risultati sono arrivanti anche dagli atleti del Centro Sportivo Village, accompagnati dai tecnici Lorenzo Gambogi e Matteo Tufariello, Marina Polidori e Fabrizio Segurini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

