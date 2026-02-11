Teaching Debate in the English classroom Iscriviti al webinar gratuito per docenti di inglese in collaborazione con Trinity ViaggiStudio
Mercoledì 25 febbraio 2026, alle 16, si terrà un webinar gratuito dedicato agli insegnanti di inglese. Organizzato da Orizzonte Scuola in collaborazione con Trinity ViaggiStudio, il corso si concentra sulla metodologia del debate come strumento per migliorare l’insegnamento della lingua. La partecipazione è aperta a tutti i docenti interessati a scoprire come integrare questa tecnica nelle proprie lezioni online.
Quando: Mercoledì 25 febbraio 2026, ore 16:00 – 17:00 Dove: Online, piattaforma di formazione di Orizzonte Scuola Partecipazione gratuita Teaching Debate in the English classroom è un webinar gratuito, organizzato in collaborazione con Trinity ViaggiStudio, rivolto ai docenti di inglese interessati a conoscere il debate come metodologia didattica per l’insegnamento della lingua inglese. Durante l’incontro verrà presentato il debate come . L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
