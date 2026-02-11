Teaching Debate in the English classroom Iscriviti al webinar gratuito per docenti di inglese in collaborazione con Trinity ViaggiStudio

Mercoledì 25 febbraio 2026, alle 16, si terrà un webinar gratuito dedicato agli insegnanti di inglese. Organizzato da Orizzonte Scuola in collaborazione con Trinity ViaggiStudio, il corso si concentra sulla metodologia del debate come strumento per migliorare l’insegnamento della lingua. La partecipazione è aperta a tutti i docenti interessati a scoprire come integrare questa tecnica nelle proprie lezioni online.

Quando: Mercoledì 25 febbraio 2026, ore 16:00 – 17:00 Dove: Online, piattaforma di formazione di Orizzonte Scuola Partecipazione gratuita Teaching Debate in the English classroom è un webinar gratuito, organizzato in collaborazione con Trinity ViaggiStudio, rivolto ai docenti di inglese interessati a conoscere il debate come metodologia didattica per l’insegnamento della lingua inglese. Durante l’incontro verrà presentato il debate come . L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Teaching Debate

Scopri come l’alleanza tra l’esame GESE e il corso Teaching Speaking di Trinity College London rivoluziona l’approccio all’insegnamento delle competenze orali.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

SNAP 2025 English Preparation | Must-Do Grammar & Verbal Questions - 03 | Revision & Exam Strategy

Ultime notizie su Teaching Debate

Argomenti discussi: Gestione della classe, quali metodologie adottare? Il corso per gli insegnanti che vogliono innovarsi; Young people, universities and businesses: the fifth stage of the Luiss and Confindustria roadshow in Naples; International thrust, research, new teaching: this is how Liuc enters the future.

Teaching Debate in the English classroom. Iscriviti al webinar gratuito per docenti di inglese, in collaborazione con Trinity ViaggiStudioQuando: Mercoledì 25 febbraio 2026, ore 16:00 – 17:00 Dove: Online, piattaforma di formazione di Orizzonte Scuola Partecipazione gratuita Teaching Debate in the English classroom è un webinar gratuito ... orizzontescuola.it

Teaching Resources & Ideas - facebook.com facebook