Tass | Non è nostra giurisdizione Rebecca Passler rimane squalificata

Rebecca Passler resta fuori dai Giochi di Milano-Cortina. La biatleta azzurra ha tentato di ribaltare la squalifica per doping presentando un ricorso d’urgenza al Tas di Losanna, ma la richiesta è stata respinta. La decisione di Nado Italia di escluderla per aver assunto letronazolo rimane in vigore. La Passler continuerà a non poter partecipare alla manifestazione invernale.

È finito con un nulla di fatto il ricorso d’urgenza che la biatleta azzurra, Rebecca Passler, ha inoltrato al Tas (Tribunale arbitrale sportivo) di Losanna contro la squalifica per doping (positiva al letronazolo) inflitta da Nado Italia (Organizzazione Nazionale Antidoping italiana), che l’ha esclusa dai Giochi di Milano-Cortina. La risposta del Tas. “ Privo di giurisdizione”: è questo il commento del Tas, secondo quanto riportato dall’Ansa, che di fatto non ha preso una decisione sul caso dell’azzurra di 24 anni che rimane sospesa come deciso lo scorso 2 febbraio alla vigilia dell’inizio delle Olimpiadi invernali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il Tas ha deciso che non ha competenza nel caso Passler.

Il Tribunale Nazionale Antidoping ha sospeso in via cautelare Rebecca Passler, la mezzofondista italiana, dopo che è risultata positiva a un test antidoping.

MILANO CORTINA | Il Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) si è dichiarato privo di giurisdizione sul ricorso presentato dalla biatleta azzurra Rebecca Passler contro la sospensione provvisoria inflittale da Nado Italia per la positività al letrozolo. #ANSA - facebook.com facebook

Milano Cortina, Rebecca Passler ricorre al Tas contro la sua sospensione per doping x.com