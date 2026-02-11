Taormina anziano precipita con l’auto durante parcheggio | solo shock illeso Traffico temporaneamente interrotto

Un uomo di mezz’anni ha perso il controllo dell’auto mentre tentava di parcheggiare a Taormina. L’auto è finita fuori strada, ma per fortuna l’uomo è rimasto illeso. Il traffico si è bloccato per qualche minuto, poi è tornato alla normalità. La scena si è svolta questa mattina, senza altri feriti.

Un uomo anziano è rimasto coinvolto in un incidente a Taormina, in Sicilia, nella mattinata di oggi, 11 febbraio 2026. La sua auto è precipitata lungo una scarpata mentre tentava una manovra di parcheggio in prossimità dell'ospedale "San Vincenzo", riportando solo un forte shock ma restando illesa. L'incidente ha temporaneamente interrotto il traffico nella zona. La giornata a Taormina è iniziata con un evento che ha destato immediato allarme. Un automobilista anziano, diretto all'ospedale San Vincenzo per un ricovero programmato, ha perso il controllo del veicolo durante una manovra di parcheggio.

