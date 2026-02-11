Tanto Latina per nulla adesso si ricomincia da capo
Dopo una partita importante, il Latina si trova di nuovo a dover ricominciare da zero. La squadra ha perso una sfida che avrebbe potuto cambiare tutto, ma l’amarezza si fa sentire forte. Dopo lo svantaggio, i biancazzurri si sono smarriti e non sono riusciti a reagire. A mancare all’appello c’è anche un rigore, che avrebbe portato almeno a un pareggio. Un risultato deludente che lascia tanta delusione tra i tifosi.
Rimane l'amarezza, forte, di una partita importante e persa, vuoi perché dopo lo svantaggio il Latina si è smarrito, vuoi perché all' appello manca un rigore, che avrebbe potuto garantire il pareggio, risultato minimo sindacale.C'è questo del Latina sul campo dell' Altamura, messa in difficoltà.🔗 Leggi su Latinatoday.it
